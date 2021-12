Mañueco rompe con Ciudadanos y convoca elecciones para el 13 de febrero

Castilla y León abrirá el nuevo ciclo electoral que arranca en 2022. Aunque la posibilidad de adelantar elecciones en la región llevaba meses sobrevolando al entorno del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco ha decidido este lunes apretar el botón nuclear para el próximo 13 de febrero. Así lo ha anunciado en un tuit después de haber remodelado por sorpresa su Gobierno cesando a los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido su vicepresidente y portavoz Francisco Igea, por «deslealtad y falta de confianza». «Las opciones eran moción de censura o elecciones, que el futuro de la comunidad se decida en los despachos o en las urnas», ha explicado poco después en una rueda de prensa.

Mañueco ha acusado a la formación liberal de negociar con el PSOE los Presupuestos regionales, que se votarán este jueves en las Cortes castellanoleonesas, a sus espaldas. Los socialistas ya intentaron en marzo pasado descabalgar al mandatario del PP del Gobierno autonómico mediante una moción de censura. «No podíamos poner en riesgo todo lo conseguido hasta ahora», ha aseverado el presidente de la Junta, que ha dado las gracias a todos los consejeros salientes, aunque se ha mostrado seguro de haber tomado «la decisión correcta».

Además y según ha informado la Junta a través de un comunicado, Mañueco ha procedido a un único nombramiento, el del procurador del PP, Alejandro Vázquez Ramos, que será el nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, tras el cese de Verónica Casado. El resto de consejerías se repartirán entre los miembros de su Ejecutivo y la portavocía será ejercida a partir de ahora por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. La vicepresidencia recaerá sobre Presidencia. «

Hoy, 20 de diciembre, acabo de remodelar mi Gobierno, con posterioridad he firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022 Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 20, 2021

Conforme establece el artículo 37 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, el presidente de la Junta ha firmado este lunes el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León. En él se establece como fecha de celebración de los comicios el 1 de febrero, previa celebración de la campaña electoral de quince días, además de la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, que se establece para el 10 de marzo.

De ganar los comicios como anticipan los sondeos que manejan en el PP, Mañueco tendrá una legislatura completa y no tendrá que volver a las urnas en 2023 como sí le ocurrirá a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El estatuto autonómico de Castilla y León así lo establece.

Igea: «No es un hombre de bien»

El ya exvicepresidente del Gobierno regional se ha enterado de su cese en directo mientras realizaba una entrevista en Onda Cero, tras lo cual, ha señalado que «quien hace eso no es un hombre de bien». «En público y en privado me ha dicho que no convocaría. A mi me dio su palabra personalmente», ha asegurado.

Igea ha desmentido que el presidente de la Junta haya convocado reunión alguna a la que estuviesen invitados los consejeros de Ciudadanos porque «no hemos sido convocados». «Nadie puede dudar de nuestra lealtad dentro del Gobierno, pero quién pone a su comunidad en riesgo en este momento, solo puedo decir que es una irresponsabilidad», ha zanjado.

En cuanto a las posibles razones de este adelanto, el líder de Ciudadanos en Castilla y León ha apuntado a que Mañueco y su equipo «estaban esperando al resultado de alguna encuesta».

Respaldo de Génova

El presidente de la Junta de Castilla y León cuenta con el respaldo de Pablo Casado y la dirección del PP en su decisión de convocar elecciones. «El interés de los castellanos y leoneses, la estabilidad de sus instituciones y la continuidad de las políticas eficaces en beneficio de todos es lo más importante para nosotros», ha dicho el partido en un comunicado.

En Génova no dudan de que Mañueco recibirá un gran respaldo en las urnas «por su gestión eficaz y cercana, bajando impuestos para crear más empleo y reforzando los servicios públicos».