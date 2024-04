En directo | Koldo García: "No sé si aún soy militante del PSOE, pero le aseguro que volveré"

Koldo García abandonó este lunes su reducto de paz en Benidorm para regresar al Senado, la cámara que tantas veces visitó escoltando al que fuera ministro de Fomento José Luis Ábalos. El que fuera asesor del exdirigente socialista, consejero en Renfe y vocal en Puertos del Estado, que da nombre a la presunta trama de corrupción sobre compraventa de mascarillas en la pandemia que salpica al Gobierno, comparecerá este lunes en la comisión de investigación en la Cámara Alta, promovida por el PP.

Como todos los comparecientes, el exasesor de Ábalos está obligado a presentarse ante la comisión y nada más comenzar el interrogatorio de la senadora de UPN María Caballero, centrado en su etapa en el PSOE navarro, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar, pero antes ha dejado algunas menciones. "En ningún momento he querido esquivar o comparecer en ningún sitio. Cualquier me puede localizar en cualquier momento", ha dicho en respuesta a informaciones conocidas la pasada semana sobre la imposibilidad de contactar con el compareciente.

Posteriormente, y antes de guardar silencio para no comprometer su situación judicial -está imputado en un juzgado de la Audiencia Nacional-, Koldo ha mencionado su actual vínculo con el partido: "No sé si soy militante del PSOE aún porque no lo sé, pero le aseguró que volveré", le ha dicho a la senadora Caballero.

Por lo tanto, el compareciente se ha acogido a su derecho de guardar silencio para preservar su estrategia de defensa. Aunque lo haga, los portavoces de los distintos grupos, como están haciendo hasta ahora, podrán plantearle las preguntas que estimen oportunas durante el tiempo que se les ha asignado.

Koldo García ha llegado en torno a las 10:55 horas de este lunes al Senado acompañado de su abogado, Javier Pimentel, además de otro hombre y una mujer. Han entrado por la Plaza de la Marina Española, donde le estaban esperando varios periodistas, pero ha evitado responder a sus preguntas.