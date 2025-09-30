Un diputado de Sumar pide a Sánchez convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos
El representante de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, reconoce que «aguantar por aguantar» en el Gobierno «no sirve de nada»
Madrid
Martes, 30 de septiembre 2025, 12:44
Cada vez son más las voces que rompen la unidad de discurso y voto en el grupo parlamentario de Sumar. Tas la salida, antes del ... verano, de la diputada de Compromís Águeda Micó, y el voto en sentido contrario, la semana pasada, en la toma en consideración del traspaso de competencias a Cataluña, el representante de la Chunta Aragonesista en la bancada morada, Jorge Pueyo, ha roto este martes un tabú: el de pedir elecciones a Pedro Sánchez «si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026».
En rueda de prensa en el Congreso, Pueyo ha recordado que su formación, de caracter regionalista pese a estar inserta en el grupo parlamentario de Sumar, marca con la que concurrió a las elecciones del 23-J, ha comentado que su formación tiene «muchas prioridades» de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura «muy exigente».
También ha reflexionado que la izquierda tiene que «transformar la realidad» y que «aguantar por aguantar» en el Gobierno ya no sirve de nada«, dado que el objetivo tiene que ser »plantar cara a la ultraderecha« y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.
Precisamente este lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad «no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.