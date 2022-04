Díaz responde a Iglesias que los lideratos los decide «la gente», no los partidos El exlíder de Podemos señaló que «la proyección espectacular» de la vicepresidenta segunda responde al empeño de un puñado de dirigentes morados en gobernar.

A Yolanda Díaz no le hizo ni pizca de gracia que Pablo Iglesias dijera que ella ha llegado donde ha llegado gracias a Podemos. La vicepresidenta replicó que los liderazgos «los decide la gente» y no el dedo de un líder o los conciliábulos de los aparatos de los partidos.

Díaz e Iglesias han vuelto a protagonizar un episodio más de la batalla de pellizcos que mantienen. El martes, en la presentación de su libro 'Verdades a la cara. Recuerdo de los años locos', el exlíder de Podemos señaló que «la proyección espectacular» de la vicepresidenta segunda responde al empeño de un puñado de dirigentes morados en gobernar. El resultado de esa voluntad política, añadió, es que «existe Yolanda Díaz, porque si no hubiera sido ministra y vicepresidenta, no tendríamos lo que tenemos ahora».

Una tesis opuesta a la que tiene Díaz sobre el liderazgo, una decisión que «afortunadamente» corresponde a «la ciudadanía». La vicepresidenta dice sentirse incómoda con las decisiones verticales de las direcciones de los partidos para encumbrar o sepultar a tal o cual dirigente. «A mí no me elige nadie», sentenció este miércoles en una entrevista en la Radio Galega. Y si toma la decisión de liderar el espacio político a la izquierda del PSOE, que está por ver, lo hará «sometida a un escrutinio democrático», no por designio de nadie.

Tampoco se sintió aludida por las advertencias de Iglesias para que no se fíe de Pedro Sánchez y sus ofertas de gobernar en coalición. «El presidente tiene razón», resumió, porque solo hay dos modelos, «un gobierno progresista o el modelo Feijóo con la extrema derecha».