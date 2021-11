El PP descarta sancionar a Cayetana Álvarez de Toledo Pese a los ataques de la diputada a Teodoro García Egea, la formación conservadora prefiere no contribuir a «debates estériles»

Álvarez de Toledo y Casado, en una sesión en el Congreso. / r. c.

La dirección nacional del PP no se plantea en este momento tomar medidas disciplinarias contra la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo tras sus críticas al secretario general del PP, Teodoro García Egea, porque no están centrados en los «problemas reales» de los ciudadanos y no quieren contribuir a «debates estériles».

Álvarez de Toledo, que publica esta semana su libro 'Políticamente indeseable', declaró este fin de semana en una entrevista en el diario 'El Mundo' que García Egea «practicó el mobbing, el bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios», buscando un «control del grupo parlamentario» que ella dirigía.

Además, en esa misma entrevista Álvarez de Toledo afirma que ella vivió «muchas experiencias de una política indeseable» que ahora «se repite en el caso de Ayuso», al tiempo que censura que el PP exija la «despolitización» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero luego «politice el Tribunal Constitucional». «El enjuague es desolador. Yo voté en blanco», añadió la diputada por Barcelona.

«No nos vamos a distraer»

Ante esas declaraciones, y al ser preguntado expresamente si el PP se plantea alguna sanción por las alusiones a García Egea y por romper la disciplina de voto del grupo parlamentario en la votación de los candidatos al TC, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, Montesinos ha indicado que la dirección del Partido Popular está «preocupado y centrado en los problemas reales de los españoles».

«Y no nos vamos a distraer. No vamos a contribuir en debates estériles porque los españoles nos están mirando y lo que quieren es una alternativa real, una alternativa sólida que plantee soluciones a sus problemas y en eso está el presidente Pablo Casado y toda la dirección nacional», ha apostillado.