Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: la Aemet eleva a naranja el aviso en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
Álvaro García Ortiz escucha este miércoles en el Supremo las explicaciones de la UCO R.C.

La UCO certifica en el Supremo: «Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado»

El teniente coronel Balas y sus dos lugartenientes afirman que García Ortiz personalmente destruyó la información del día de la filtración

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:50

«Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado». Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificaron ... este miércoles ante el Tribunal Supremo que Álvaro García Ortiz, personalmente y sin ayuda de los técnicos de la Fiscalía, «formateó» íntegramente su móvil el 23 de octubre de 2024, cuando cambió además de móvil. Además, según los guardias, el fiscal general el 16 octubre hizo un primer borrado general de información. Esa cancelación general de información tuvo lugar solo horas después de que el Supremo anunciara que le abría una causa por su supuesta implicación en la filtración del correo del letrado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Y después de ello, el 23 de octubre, una semana antes de que la Guardia Civil registrara su despacho, se deshizo de su anterior terminal.

