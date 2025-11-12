Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: suspendidas las clases en la mayoría de las universidades
El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. EFE

García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»

El fiscal general defiende su inocencia ante el Supremo en una declaración a medida en la que rechazó contestar a las acusaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos

Mateo Balín, Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

«No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación, a un bulo porque se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la Fiscalía. Colocamos ... los correos solo después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública. En esta causa hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  4. 4 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  5. 5 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  6. 6 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  7. 7 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  8. 8 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  9. 9 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  10. 10 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»