Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de este sábado en Barcelona. Efe

Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina

Las concetraciones se desarollan lo largo de toda la jornada en las principales capitales de provincia

A. A.

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Sábado de manifestaciones en toda España por la Guerra de Gaza y el asalto de la Armada israelí a la Flotilla de la Paz. La ... principal concentración de la mañana se ha dado en Barcelona, a la que han asistido 70.000 personas, según los datos ofrecidos por la Guardia Urbana.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  3. 3 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  4. 4 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  5. 5 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  6. 6 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7

    Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza
  8. 8

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  9. 9 «Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio
  10. 10 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina

Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina