El PP crítica los «parches» de Sánchez en busca de oxígeno tras el «varapalo» andaluz Los populares insisten en que las medidas anunciadas son «insuficientes» y exigen más «ajustes» para moverse del 'no'

Parece difícil, por no decir imposible, que el PP se mueva de la posición que fijó Alberto Núñez Feijóo durante la primera votación del decreto anticrisis, y respalde la prórroga del proyecto en el Congreso. En el principal partido de la oposición aseguran que no ha habido contacto alguno por parte del Gobierno para negociar el resto de medidas ni tan si quiera para enviarles el documento que ha aprobado este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Aunque el decreto incluye dos guiños a los populares, con la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% y el cheque ayuda a las familias más vulnerables, en la dirección nacional no lo consideran suficiente. «Estamos ante un plan que nos decepciona», ha reconocido este sábado la secretaria general, Cuca Gamarra, muy crítica con que «tan solo hayan incluido dos medidas similiares» de las que plantea su partido cuando, en su opinión, «debería asumir todas».

El pasado 22 de abril, Alberto Núñez Feijóo envió a Pedro Sánchez su propuesta fiscal para tratar de embridar la escalada de los precios, a la que el Gobierno cerró la puerta sin más. Dos meses después, el Ejecutivo ha aceptado dos de esas propuestas y, aunque en el PP, acogen con satisfacción la «rectificación» insisten en que las medidas llegan «tarde» y siguen siendo «insuficientes». «Mientras Sánchez pone parches Feijóo propone pactos de Estado», ha recalcado Gamarra, que ha respondido al presidente que los esfuerzos «no los está haciendo el Gobierno» sino «todos y cada uno de los españoles a los que ha castigado sin adoptar medidas suficientes para llegar a fin de mes».