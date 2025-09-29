¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

El PP ha dado un giro a su política sobre inmigración consciente de la sangría de votos que sufre a manos de Vox por una ... materia que según la última encuesta del CIS es ya el segundo problema para los españoles. Alberto Núñez Feijóo lanzó este domingo desde Murcia y ante los líderes territoriales de su partido la creación de un visado por puntos para controlar la llegada a España de la inmigración regular. Es una medida similar a la que ya han puesto en práctica otros países.

1 ¿Qué es el visado por puntos?

Se trata de un sistema utilizado en una serie de países según el cual se califica a los solicitantes de permiso de residencia en base a sus cualidades y las necesidades del propio estado de destino. Los puntos se adjudican según los parámetros establecidos por cada país, siendo necesario alcanzar una nota mínima para que al menos la petición sea estudiada por los servicios de inmigración. Cuantos más puntos se obtengan mayores serán las posibilidades de obtener la residencia en detrimento de otras personas con peor evaluación.

2 ¿Cuál es la propuesta de Feijóo?

El líder del PP plantea otorgar beneficiar con puntos a los solicitantes que demuestren una afinidad cultural con España, incluido el dominio del castellano. Igualmente se recompensará la capacidad de integración en la sociedad y costumbres nacionales. Desde un punto de vista estatal se primará la concesión de la residencia a trabajadores formados en áreas que necesiten mano de obra. Se verán perjudicados aquellos ciudadanos de países de origen que «incentivan el desorden» en materia migratoria y no controlen sus fronteras para frenar la inmigración irregular.

3 ¿A quién beneficia la propuesta de visado por puntos del PP?

Los baremos avanzados favorecen a los extranjeros provenientes de América Latina por su facilidad para la integración y su dominio del idioma. Por contra, la evaluación penalizará a extranjeros musulmanes y africanos por las dificultades idiomáticas o la diversidad religiosa.

4 ¿Qué otros países utilizan el visado por puntos?

Esta herramienta de control migratorio se ha extendido en los países anglosajones. Forma parte del ordenamiento de Reino Unido, Canadá y Australia. Los británicos pusieron en marcha su visado por puntos su visado por puntos tras el 'brexit' y se trata de un modelo especialmente duro. Los solicitantes deben alcanzar un mínimo de 50 puntos sobre un total de 70. El objetivo es atraer solo mano de obra cualificada por lo que se exige un salario anual mínimo de 45.000 euros.