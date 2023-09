El Congreso aprueba el uso de las lenguas cooficiales en la cámara

El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Reglamento de la cámara para permitir el uso del catalán, euskera, gallego, aranés, asturiano y aragonés. Lenguas que ya se empezaron a utilizar en el hemiciclo el martes pasado, en virtud del acuerdo de la Mesa, pero que ahora ya están dotadas de caracter oficial, como venía sucediendo en el Senado.

La votación ha salido adelante con mayoría absoluta gracias al sí de 180 diputados (los de PSOE, Sumar, Esquerra, PNV, Junts, Bildu, BNG y Coalición Canaria) y 170 noes (PP, Vox y UPN).

También salió adelante una enmienda propuesta por el PNV con el fin de que las traducciones que se hagan del catalán, euskera y gallego tengan la misma validez jurídica que el castellano.

El diputado del PP, Borja Sémper, volvió a erigirse como portavoz de su grupo en el debate previo sobre las emniendas. Si el lunes deslizó varias frases en euskera, que provocaron revuelo en su bancada, esta vez se valió únicamente del español para criticar una reforma del Reglamento que definió como una «cesión» al independentismo a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez. «Aquí lo que se pretende es falsear la realidad y convertirnos a todos en una escenificación. El año pasado votaron en contra de una modificación igual que la de hoy, el cambio está en Waterloo. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian. Esta no es la primera cesión y no va a ser la última», señaló.

Vox, por su parte, comenzó el debate defendiendo su enmienda a la totalidad. La formación pediía que los diputados empleen el español tanto en sus intervenciones orales como en los escritos. «Este debate solo se debe al afán desmedido de poder de Pedro Sánchez», ha afirmado su portavoz, Pepa Millán. Como sucedió el martes, los diputados del grupo parlamentario se ausentaron del hemiciclo durante el pleno.

Debut del aragonés

En la sesión también se estrenó el aragonés, de la mano del diputado de Sumar (que representa a la Chunta Aragonesista dentro del grupo parlamentario), Jorge Pueyo. «No es tanto hablar bien, sino con respeto. Se nos ha reprimido toda la vida. No he podido estudiar en mi lengua, y los aragoneses no tienen derecho. No hay una lengua común, hay muchas comunes», dijo.

El Congreso dispone actualmente de doce intérpretes para catalán, euskera y gallego, en el caso del aragonés, aranés o asturiano, los diputados que quieran expresarse en estas lenguas deben repetir su discurso posteriormente en castellano.