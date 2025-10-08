Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres, entre Luis Planas e Isabel Rodríguez. EFE

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

El responsable de Política Territorial cree que la investigación de la Guardia Civil demostrará que no ha pedido «comisiones» ni ha estado con «mujeres explotadas sexualmente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:24

Comenta

El PP ha puesto este miércoles en su diana al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por un informe que la Unidad Central Operativa ( ... UCO) de la Guardia Civil tiene previsto publicar de forma inminente sobre sus presuntos vínculos con la 'trama Koldo' en la compra de mascarillas cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  7. 7 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  8. 8 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  9. 9 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina
  10. 10 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO

Choque entre el PP y el ministro Torres por el inminente informe de la UCO