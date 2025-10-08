Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en la sesión de control. EFE

El PP sentará a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente

Sánchez esgrime su agenda social para defenderse de los ataques del PP por las nuevas revelaciones sobre Ábalos y Cerdán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:15

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del ... Senado que investiga la corrupción del PSOE. «Usted está pringado», le ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso.

