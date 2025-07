Bustinduy reitera la «decepción» en Sumar por la actitud del PSOE ante el 'caso Cerdán'

Miguel Ángel Alfonso Sevilla Jueves, 3 de julio 2025, 11:22 Comenta Compartir

El malestar en Sumar no cesa 24 horas después de la reunión que mantuvo con el PSOE en el Congreso para tratar de buscar ... una salida a la relación que mantienen los dos socios de Gobierno tras la entrada en prisión del ex número tres de los socialistas. De visita en Sevilla, donde ha participado en la IV Conferencia para la Financiación al Desarrollo de la ONU, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se muestra «decepcionado» con la actitud del otro ala del Ejecutivo por no aceptar las propuestas que su formación les traslado. Algo que le provoca, señala, «incomprensión».

Bustinduy ha llamado a los socialistas a «reconsiderar» su posición y asumir, «urgentemente», la «hoja de ruta» que Sumar ha puesto sobre la mesa para dar «un giro de 180 grados a la legislatura». Una propuesta que incluye medidas tanto en materia de regeneración democrática como en avance de la agenda social ante la «grave crisis» generada por los presuntos casos de corrupción que atenazan al partido. El ministro de Sumar cree que las condiciones que los suyos han traslado al socio mayoritario de la coalición son «mínimas». Estas pasan por una «erradicación absoluta de cualquier sospecha de corrupción en cualquier ámbito o instancia de poder dentro del PSOE», «garantías de limpieza total» y cumplir el acuerdo de Gobierno que el PSOE por ahora bloquea. Noticia relacionada La UCO rastrea 500 cuentas en 35 bancos en busca de las 'mordidas' del 'caso Koldo' Entre ellas ha citado la retribución de permisos parentales de cuidados para millones de familias en España, adoptar una prestación universal por crianza, para realizar una inyección extraordinaria al sistema de la dependencia de 900 millones de euros, financiar el despliegue de la Ley ELA o intervenir el mercado de vivienda, dentro del apartado social.

