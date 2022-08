Borràs se resiste a ser sustituida en la presidencia del Parlament La presidenta de Junts advierte a su partido de que el diálogo con el Gobierno aleja el objetivo de la independencia y alerta de que no dará un paso al lado

El fin de curso en Cataluña estuvo marcado por el caso Borràs y el inicio de la nueva temporada apunta a que seguirá por los mismos derroteros. Los partidos catalanes fijan estos días su posición en el debate sobre si deben o no elegir un relevo a Laura Borràs, suspendida como diputada y como presidenta del Parlament en aplicación del reglamento de la Cámara catalana, tras ser procesada por presuntos delitos de corrupción.

La expresidenta de la Cámara catalana ha roto este martes en Prada (Francia) su silencio y ha participado en la clausura de la Escuela Catalana de Verano, donde ha advertido a ERC y PSC, que son quienes más están presionando a Junts para que designe una sustituta, que le pueden «suspender los derechos y los deberes», pero «el compromiso no te lo puede suspender nadie». Y ha desafiado a los partidos: «No daré un paso al lado». «No podemos rendirnos, ni resignarnos. No daré un paso al lado, solo adelante. El Estado quiere que sea un paso atrás. Presidir la Cámara catalana en el contexto actual no es agradable ni cómodo. Hay que hacerlo desde el compromiso y la firmeza», ha avisado.

Borràs ha presidido la clausura del acto y ha aclarado que fue invitada a participar cuando era «plenamente presidenta», dando a entender que aún se considera la titular del cargo, aunque no pueda ejercerlo, pues a su juicio el Parlament está «secuestrado por la partitocracia» y ERC, PSC y la CUP, miembros de la Mesa, decidieron apartarla con «demasiada frivolidad y por interés partidista» y juzgándola previamente. Tras la alocución, en una atención a los medios, ha instado a los miembros de la Mesa, en la próxima reunión, a echar para atrás la decisión de su suspensión y aceptar la reconsideración y así «volver a una situación de plenitud de funciones de la presidencia».

ERC lleva días presionando a Junts para que Borràs dimita y pueda nombrar a la persona que la sustituya al frente de la Cámara catalana y acabe con la interinidad en el hemiciclo. Junts ha dejado claro que no presentará ningún candidato, mientras el PSC instó ayer a ERC a pactar una alternativa, al margen de Junts. Los republicanos replicaron que no están dispuestos a romper el pacto de legislatura con los postconvergentes, según el cual la presidencia de la Generalitat recayó en ERC y la de la Cámara catalana, en Junts.

El otro punto del debate que estará sobre la mesa en el arranque político de Cataluña será el papel de Junts en el gobierno. Laura Borràs ha pedido una «reflexión» y ha insinuado este martes en su intervención en la UCE que debería salir del ejecutivo. El argumento que ha esgrimido es que la ciudadanía no dio una mayoría del 52% de votos independentistas para acabar «acomodados» en la autonomía. A su juicio, la apuesta por el diálogo con el Gobierno ha pasado de ser «estéril» a «contraproducente» para alcanzar la independencia y el movimiento secesionista se aleja del objetivo. Ha pedido autocrítica a los partidos nacionalistas y ha recordado a Pere Aragonès que adquirió el compromiso de culminar la independencia y no está cumpliendo las expectativas.