Borràs pide ser amnistiada porque ha sufrido 'lawfare'

La presidenta de Junts, Laura Borràs, considera que tiene derecho a ser amnistiada, tras ser condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental en el caso de los contratos adjudicados de forma irregular durante su etapa como directora de la institución de las letras catalanas. Aunque ERC, por ejemplo, ha calificado su condena como un caso de «corrupción», Borràs asegura que fue víctima del llamado 'lawfare'. Este concepto no está incluido en la ley de amnistía, pero sí en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. «A los que hemos sufrido lawfare, queda recogido en el acuerdo político», ha asegurado en RTVE. La dirigente nacionalista ha anunciado que ha puesto en manos de sus abogados, entre ellos Gonzalo Boye, que lo es también de Carles Puigdemont y que también podría buscar la forma de acogerse a la ley pactada por el PSOE con ERC y Junts, para que «inicien los trámites para acogerse a la ley de amnistía». «Todas las defensas de los procesos de persecución del independentismo que se han producido en la horquilla cronológica que marca la ley de amnistía iniciarán los trámites», ha señalado.

Socialistas y junteros han pactado el texto de la ley, que ERC aún está analizando para que algunos aspectos no sean tumbados por la justicia, en concreto todo lo que afecta a los casos de Tsunami y los CDR investigados por terrorismo. En cambio, PSOE y Junts discrepan sobre el alcance de la norma. Los socialistas aseguran que la ley beneficiará a unas 400 personas, incluidos los policías, mientras que Junts eleva la cifra hasta 1.400. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, dijo días atrás que entre las centenares de personas que se beneficiarán de la ley de amnistía no debería estar Laura Borràs, pues su caso es claramente de «corrupción», afirmó en La Sexta. «Yo no he estado condenada por corrupción», ha asegurado la presidenta de Junts. A su juicio, Junqueras apunta hacia la división del secesionismo.

Borràs ha reiterado que tiene una desconfianza absoluta en el PSOE, pero ha defendido la estrategia de Junts de obligar a los socialistas a dar un giro copernicano. «No somos aliados», ha advertido. «El giro es del PSOE», ha señalado. Eso sí, ha advertido de que la legislatura está en el tejado de Pedro Sánchez. «En función de su palabra, durará. Yo estaría preocupado», ha asegurado.