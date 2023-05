Borràs, a un paso de su adiós definitivo como presidenta del Parlament

Cristian Reino Barcelona Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Laura Borràs está en el tiempo de descuento como diputada y presidenta del Parlament. La Junta Electoral Central (JEC) ya ha dejado sin efecto su acta como parlamentaria y ha expedido la credencial del siguiente en la lista de Junts, Toni Castellà. Pero hasta que la Mesa de la Cámara catalana no formalice la retirada del escaño, no se puede decir que está apartada definitivamente. Es cuestión de días. ERC y Junts están estirando los plazos todo lo que legalmente está en sus manos para que el asunto no trastoque sus campañas electorales. ERC, que preside interinamente el Parlament, no quiere que le tachen de colaboracionista con el Estado, y Junts está pasando de puntillas por la cuestión de la confrontación y la desobediencia y trata de evitar el debate sobre el relevo en la presidencia del hemiciclo autonómico.

La pelota está en el tejado de la Junta Electoral. Este próximo miércoles, expira el plazo de cinco días que dio a la vicepresidenta del Parlament, que ejerce como presidenta en funciones (Borràs sigue suspendida desde julio), Alba Vergés, para que le informe sobre qué medidas ha adoptado para dejar sin efecto el escaño de la presidenta de Junts. Fue el paso previo al envío de un requerimiento formal para ordenar a Vergés, con advertencia de que puede incurrir en delito de desobediencia, a que ejecute la retirada del escaño. Vergés es además candidata a alcaldía de Igualada (Barcelona). ERC y Junts han conseguido estirar el chicle a base de alegaciones. El árbitro electoral, no obstante, no se esperó en el caso de Quim Torra y Pau Juvillà a que el Supremo resolviera los recursos. ERC ya ha advertido de que no desobedecerá al órgano administrativo y que actuará igual que Laura Borràs con Pau Juvillà, al que apartó por orden de la JEC, o Roger Torrent, que hizo lo propio con Quim Torra. En cuanto pierda su escaño, cesará como presidenta de la Cámara autonómica. En cambio, los partidos dan por seguro que el pleno para investir al nuevo presidente de la Cámara catalana será después de las elecciones. Liberados de las apreturas de la campaña, los dirigentes de Junts podrán abrir el melón de la sustitución. Borràs reclama plenos poderes para ungir a su relevo. Será el primer 'round' de la batalla interna porque hay cargos junteros que quieren a Borràs fuera de la presidencia del Parlament y también de la presidencia del partido.