Borràs se enroca: sus fieles piden su restitución plena

La presidenta de Junts aguanta la presión. Aunque el presidente de la Generalitat y todos los grupos de la Cámara catalana, salvo Junts, le han pedido su dimisión urgente para que se pueda poner en marcha el proceso de elección de un nuevo presidente del Parlament, Laura Borràs no piensa dar un paso al lado.

Sus más fieles en el partido han reclamado este miércoles su restitución plena e inmediata como presidenta del Parlament. «La sentencia descarta explícitamente la corrupción», ha argumentado la secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula, del núcleo duro de Borràs en Junts. Madaula y Jaume Alonso Cuevillas han registrado una petición en la Cámara catalana que reclama que deje sin efecto la decisión del hemiciclo catalán del pasado mes de julio que suspendió a Borràs como presidenta del Parlament y como diputada en aplicación del artículo 25.4 de la Cámara, tras ser procesada por delitos de corrupción.

Madaula y Borràs se aferran a que la sentencia que ha condenado a cuatro años y medio a la dirigente nacionalista afirma que no ha habido lucro personal y que por tanto creen que no puede hablarse de una condena por corrupción. Pero sí ha sido sentenciada a penas de cárcel por delitos relacionados con la corrupción, como la falsedad documental, y a inhabilitación por la prevaricación. Tanto el CGPJ como la Fiscalía Anticorrupción incluyen la prevaricación entre los delitos que se consideran corrupción. Según Cuevillas, en el ordenamiento jurídico español no hay delitos de corrupción.

No piensan igual las demás fuerzas de la Cámara catalana, que han pedido a Borràs que dimita para no «manchar» la institución con la corrupción. Ni ERC ni Junts compran la versión juntera de que es víctima de la represión. Esquerra se ha mostrado esta semana muy dura contra la dirigente del partido de Puigdemont. Los republicanos acusaron a Junts de haber cambiado de siglas pero no haber sido capaces de limpiar la corrupción entre sus dirigentes.

Madaula y Cuevillas no han aclarado este miércoles si han actuado por libre o si han contado con el visto bueno de la ejecutiva. La dirección de Junts mantiene una calculada ambigüedad sobre el caso Borràs. No quiere abrir una batalla interna que convulsione el partido a un mes de las elecciones. En principio, la ejecutiva juntera no prevé hacer ningún movimiento de peso hasta después de las elecciones. Pero está por ver, toda vez que la Junta Electoral podría retirar el escaño a Borràs en su próxima reunión y en consecuencia la presidenta de Junts ya dejaría de ser presidenta del Parlament. La Junta Electoral puede retirarle el escaño a pesar de no estar condenada en sentencia firme, tal y como ha avalado el Supremo en los casos Torra y Juvillà. Si la Junta Electoral la destituye como diputada, Junts tendrá que tomar una decisión: dejar la presidencia del Parlament vacante como protesta como piden los fieles a ro acordar con ERC y la CUP otro candidato. La dirección de Junts ya ha filtrado nombres estas últimas semanas.

En paralelo, el PSC ha registrado en la Cámara catalana una propuesta de reforma del reglamento del hemiciclo catalán, que permita el cese de Laura Borràs como presidenta del Parlament. En estos momentos, el reglamento de la Cámara autonómica contempla los procedimientos para la elección de los miembros de la Mesa, pero no incluye mecanismos para destituirlos.