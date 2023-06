Batet genera una polémica por el precio de los alquileres

Meritxell Batet, presidenta del Congreso y número uno del PSOE por Barcelona, se ha disculpado este miércoles en catalán en su cuenta de Twitter por afirmar en una entrevista que «la mayoría de la población no tiene problemas para continuar pagando el alquiler». Una declaración que rápidamente ha sido reprobada por prácticamente todo el arco político, incluso por aliados habituales del Gobierno como Sumar, ERC y EH Bildu, quienes le han acusado de no conocer la realidad de la calle.

Ernest Urtasun, portavoz campaña de Sumar y eurodiputado de los comunes ha sido uno de los primeros en reaccionar en Twitter alegando que la subida del alquiler en España «es un problema social de enorme magnitud». Y ha aprovechado para echar en cara a los socialistas la eliminación de la prórroga automática en los contratos de alquiler en el último decreto de ayudas anticrisis, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.

A esta voz se han sumado las de Aina Vidal, cabeza de lista de Sumar por Barcelona, la portavoz de vivienda de Sumar y dirigente de Podemos, Alejandra Jacinto. «Mientras cualquiera que se de una vuelta por cualquier portal inmobiliario ve como los precios son inasumibles y no dejan de subir», ha apuntado Jacinto. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, ha aprovechado el revuelo causado para lanzar el siguiente mensaje: «Si no puedes pagar el alquiler y votas lo mismo que Batet, ¿quién se equivoca, ella o tú? Piénsalo». Por su parte, Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara Baja, le ha en cara a Batet no conocer quienes tienen dificultades para pagar el alquiler será «la mayor parte de la población que ella conoce».

Rectificación

La presidenta del Congreso ha admitido que no se ha explicado bien y ha querido dejar claro que es consciente de lo que cuesta pagarse una vivienda en España. «El pago del alquiler y las hipotecas representan gran parte de los ingresos de las familias cada mes», ha apostillado en un segundo tuit, recordando que el Gobierno ha sido el primero en poner límites a la subida en el precio del alquiler.

Demano disculpes si avui no m’he explicat bé. Sé el que costa poder pagar-se un habitatge. — Meritxell Batet (@meritxell_batet) June 28, 2023

Íñigo Errejón, líder de Más País y número cuatro por Sumar en Madrid, ha valorado la disculpa de Batet pero señala que «se ha equivocado porque en realidad no conoce la situación, el día a día, mes a mes se desempeña en la vida de los españoles» o porque ha tenido un «lapsus», ha considerado en una entrevista este miércoles en La Sexta recogida por Europa Press.

En el PP tampoco han desaprovechado el revuelo desatado por el comentario para criticar el «triunfalismo económico del Gobierno de Pedro Sánchez». A ojos de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, España «no puede aguantar otros cuatro años de populismo económico», ha defendido en un mensaje grabado difundido por el PP.