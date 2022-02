Aznar: «No veo ventajas para España en que Le Pen estuviera en el Gobierno»

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, se ha inclinado este miércoles por que el PP marque distancias respecto a Vox. En pleno debate sobre cuál debe ser la apuesta de gobierno de la formación liderada por Pablo Casado en Castilla y León, el exlíder del PP y expresidente castellanoleonés no ha dicho qué tiene que hacer Alfonso Fernández Mañueco. «Ni puedo ni debo ni quiero», ha expresado. Pero sí ha dejado caer que no vería ventajas para España en el hecho de que Vox pudiera entrar en el ejecutivo. «Quien tiene la responsabilidad es quien tiene que valorar cuál es la mejor fórmula», ha dicho.

Eso sí, ha calificado a la formación de extrema derecha como un partido que está a la «derecha de la derecha» del PP y cuyo referente europeo es Le Pen, la «derecha radical». «El PP es un partido constitucionalista y europeísta. No veo las ventajas para España de que la señora Le Pen estuviera en el Gobierno», ha asegurado en Barcelona, en el marco de una conferencia en el Círculo Ecuestre. Además, el expresidente del Gobierno cree que el partido de Santiago Abascal, antes de entrar a formar parte del Ejecutivo de Castilla y León, debería explicar algunas cosas, como por ejemplo cómo pretende ser vicepresidente del gobierno de una autonomía que quiere eliminar. En cualquier caso, se ha felicitado por la victoria del PP, por la «gran derrota» cosechada a su juicio por los dos socios del Gobierno central -PSOE y Unidas Podemos- y ha señalado que el que ha ganado es el que tiene la «responsabilidad de encontrar la fórmula más «razonable» para gobernar. «El que ha ganado tiene que apañárselas para gobernar», ha asegurado, citando su caso en 1987, en que ganó por solo 5.000 votos .

Del resultado de Castilla y León, el expresidente ha mostrado su «preocupación» por la «fragmentación» política y por lo que a su entender puede ser un «efecto contaminante» en toda España de una tendencia hacia el «cantonalismo». «Los partidos del bipartidismo han caído, la izquierda cada vez se radicaliza más, la izquierda radical aparece, el nacionalismo se convierte en separatismo y la derecha se fragmenta en lugar de estar unida. Esto va en contra de las metas compartidas tras la Transición«, ha afirmado.

En clave catalana, Aznar ha asegurado que la independencia de Cataluña es imposible. «No hay autogobierno para Cataluña posible sin España, no hay Europa posible sin España, no es posible ni será posible la independencia en Cataluña y además no es deseable», ha señalado. El expresidente ha pedido a los políticos catalanes salir del «bucle melancólico». «No les conduce a nada más que a la parálisis. Esta tierra tiene una capacidad inmensa de salir de ahí. De hecho, ya salió antes. ¿Por qué no lo va a volver a hacer? Es lo deseable», ha rematado.