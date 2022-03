Ayuso defiende a Ossorio tras considerar un «error» el informe de Cáritas

Lejos de desautorizarlo, Isabel Díaz Ayuso ha salido este jueves en defensa del portavoz de su Gobierno, Enrique Ossorio, tras poner en duda el informe de Cáritas que calcula en millón y medio las personas en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid. Frente a las críticas de toda la izquierda, la presidenta regional ha contraatacado y ha señalado hacia la «ruina» que estaría generando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La polémica se originó el miércoles, cuando Ossorio fue preguntado en rueda de prensa por el citado informe. «Le dicen que en Madrid hay tres millones de pobres –duplicó la cifra original–, pues... ¿por dónde estarán?», se preguntó mientras hacía el gesto de buscarlos con la cabeza mirando hacia abajo. El también consejero de Educación afirmó que los números no se corresponde con lo que se ve «en la calle» porque Madrid «es una región rica».

El fondo y la forma de esas declaraciones generaron el enfado de los grupos de la izquierda, que aprovechaban el pleno de control de este jueves en busca de explicaciones. Los portavoces de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han hecho presión conjunta. «Que pida disculpas aquí y ahora», ha reclamado el socialista Juan Lobato. La coalición morada incluso ha registrado una solicitud de reprobación «por cuestionar de forma no respetuosa» el documento.

Ayuso ha lamentado que los grupos de la oposición se dediquen a «hacer chascarrillos de cualquier declaración» suya o de sus consejeros. «De verdad, ¿no les da vergüenza dar lecciones a una Comunidad que es la única que está dando soluciones?», ha espetado a sus rivales. Al PSOE, en concreto, le ha echado en cara su gestión en el Gobierno central: «No podemos hacer frente a la factura energética, el problema de abastecimiento y las dificultades para sufragar el metro y todavía tiene el cuajo de decir 'barra libre, vamos a regalar el metro'», ha censurado.

A su juicio, «los feministas de la izquierda» le juzgan pero no por lo que gestiona ella. Por eso, ha pedido a los socialista que le juzguen por lo que hace y no ponerse detrás de una pancarta morada «de vez en cuando» para «dar lecciones a las mujeres». «Júzgueme y exíjame cómo gestiono yo, si tiene alguna duda vaya a cualquier tribunal, pero no vuelva a emponzoñar esta Cámara una y otra vez», ha lanzado.