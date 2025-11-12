Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno

Un auto del Supremo respalda que David Sánchez y Gallardo sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

La decisión acordada por el tribunal en 2020 contradice que sea la apertura del juicio oral el momento que fija la competencia para enjuiciar si hay un aforamiento sobrevenido

Pablo Calvo

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:31

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y candidato socialista a las elecciones del 21 de diciembre, deberá sentarse en el banquillo ... acusado de haber incurrido en prevaricación administrativa y tráfico de influencias cuando presidía la Diputación de Badajoz por la contratación, en 2017, de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sin embargo, el banquillo exacto en el que se sentará es una incógnita.

canarias7 Un auto del Supremo respalda que David Sánchez y Gallardo sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

