Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. R. H.

Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

La presidenta regional pulsa el botón rojo ante la falta de apoyos para sacar los Presupuestos con el plácet de Feijóo, que presiona a Sánchez sin respaldos para sacar las Cuentas de 2025 tras la ruptura total con Junts

Juan Soriano y María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:20

Comenta

María Guardiola no esperó a la celebración mañana del Pleno de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos y en un golpe de efecto ... imprevisto convocó este lunes de urgencia a los periodistas para anunciar que el 21 de diciembre habrá elecciones en Extremadura. Una decisión que cuenta con el plácet de Alberto Núñez Feijóo, con quien coincidió por la mañana en un acto en Madrid, y que eleva la presión sobre Pedro Sánchez después de que Junts confirmarse su ruptura total con el PSOE y complicase la gobernabilidad. «Los ciudadanos no puede ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes», arguyen en la dirección nacional del PP. «Ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio –subrayan–, hay que convocar elecciones».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  4. 4 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  5. 5 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Guía
  6. 6 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  7. 7 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre
  9. 9 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  10. 10

    Puigdemont formaliza la ruptura con Sánchez y deja en minoría al Gobierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre