ERC asegura que la mayoría de la investidura está «rota»

ERC cree que la mayoría de la investidura está más que tocada, está «rota», afirma, aunque aún ve alguna posibilidad de reconducir esta crisis. Y acusa al Gobierno de haber dinamitado la mayoría que descabalgó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno y permitió la elección de Pedro Sánchez. El día después de la votación en el Congreso en el que el Ejecutivo logró sacar adelante el decreto anticrisis gracias a los votos de EH Bildu, PNV y el PDeCAT, mientras que Esquerra, que formaba parte de la mayoría de la investidura, votó en contra, los republicanos han mantenido el pulso con los socialistas y han reiterado que la situación solo puede reconducirse si rueda la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado en Catalunya Ràdio que las confianzas entre el Gobierno central y ERC están «absolutamente rotas». «El Gobierno ha roto la mayoría de izquierdas que hizo posible la investidura por no querer investigar (el caso Pagasus) a fondo», según Vilalta. Y ha advertido a Pedro Sánchez de que ayer pudo salvarse gracias a los votos de Bildu o el PDeCAT, pero que para salvar la legislatura le quedan «muchos decretos por aprobar». Los líderes de Esquerra están dispuestos a vender caro el peso en el Congreso de sus trece diputados. Cada votación será un Vietnam, amenazan fuentes republicanas. La votación de ayer supuso un primer «aviso» un «toque de atención» de lo que puede ocurrir a partir de ahora en el Parlamento español. El Gobierno, a juicio de los republicanos, está muy debilitado por su reacción al caso de espionaje. La estabilidad del Ejecutivo está «tocada», han advertido los republicanos.

ERC, que ha negado un pacto con Bildu para repartirse roles en la votación de ayer y no hacer peligrar el decreto, ha emplazado a Sánchez a mover ficha si quiere recuperar la confianza de Esquerra. Pero también ha advertido de que si no hay dimisiones, la formación de Junqueras seguirá votando no a las iniciativas del Gobierno en el Congreso como ayer. El control interno en el CNI, una investigación del Defensor del Pueblo y la constitución de la Comisión de secretos oficiales, a la que asistirán por primera vez todos los grupos, no es suficiente para cerrar políticamente este caso. Esquerra pide asunción de responsabilidades y una comisión de investigación.