Artadi abandona la política: «Ya no tengo fuerza para continuar» Estuvo en las quinielas como futura presidenta de la Generalitat y ahora lo deja por razones personales y no políticas

Elsa Artadi, actual vicepresidenta de Junts y candidata a la alcaldía de Barcelona, anunció este viernes que abandona todos sus cargos orgánicos y políticos (diputada autonómica y concejal en el Ayuntamiento) y que deja la política. Lo hace por motivos personales y no políticos, según afirmó en una declaración de despedida, entre lágrimas. «Todos podemos tener un momento de decir 'basta, no puedo seguir', y a mi me ha llegado. Ya no siento la fuerza necesaria para continuar», argumentó. «Es una decisión personal que he de tomar porque no estoy en condiciones de servir a mi país y a mi ciudad con la misma energía», señaló.

Artadi fue consejera de la Presidencia y portavoz del Govern bajo la presidencia de Quim Torra. Tras la huida de Carles Puigdemont, después de declarar la independencia, estuvo en todas las quinielas como futura presidenta de la Generalitat. Pero decidió liderar la candidatura de su partido a la alcaldía de Barcelona. Obtuvo 5 concejales sobre 41. No ha cuajado en la política municipal.

Se da la circunstancia de que ha anunciado su adiós de la política y de Junts la misma semana en que Puigdemont, su mentor, confirmó que en un mes cesará como presidente de Junts. La dirigente nacionalista, que ha trabajado bajo las órdenes de tres presidentes de la Generalitat (Mas, Puigdemont y Torra), quiso dejar claro que no se trata de una decisión política «ni vinculada al momento político actual».