Aragonès exige a Sánchez que la guerra no retrase la mesa de diálogo El Govern carga contra Josep Borrell para salir en defensa de Puigdemont

El Govern vuelve a estar con la mosca detrás de la oreja con los planes del presidente del Gobierno en relación a la agenda catalana. La Generalitat reclamó este martes a la Moncloa que no aproveche la guerra en Ucrania para retrasar la convocatoria de la mesa de diálogo sobre Cataluña entre ambos ejecutivos.

La reunión estaba prevista inicialmente para principios de año, pero el Gobierno decidió enfriarla, tras el estallido de la sexta ola de la pandemia y el adelanto electoral en Castilla y León. En el Palau de la Generalitat temen que Pedro Sánchez vuelva a aplazar el encuentro como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. La guerra y la mesa de diálogo «no tienen nada que ver», según expresó la portavoz del Govern, Patricia Plaja, por lo que entiende que la fecha no debe aplazarse aún más.

Fuentes de la Generalitat situaban días atrás antes de la Semana Santa la reunión de la mesa. Pero en estos momentos es toda una incógnita, toda vez que Pedro Sánchez ya suspendió, por ejemplo, la semana pasada la conferencia de presidentes autonómicos en La Palma, tras el estallido de la guerra. Conferencia a la que Aragonès ya había anunciado que no iría. La guerra puede dilatar el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, aunque la parte catalana presiona para que no sea así. «En ningún caso debe ser un condicionante, no tiene nada que ver», afirmó Plaja.

La guerra puede ser un condicionante, pero también lo es que las conversaciones preparatorias de la reunión están encalladas. Hay fluidez entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat. Sin embargo, no logran acercar posiciones. Las dos partes, tras el primer encuentro del mes de septiembre, se conjuraron a mantener un diálogo discreto y se comprometieron a volver a convocar una cita cuando tuvieran un avance que presentar.

Interpretación del independentismo

También en relación a la guerra, el Govern cargo este martes contra el comisario europeo Josep Borrell. El independentismo le atribuye unas palabras, que no está claro que las haya dicho. Plaja acusó al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores de «no estar a la altura» de su cargo ante la situación en Ucrania. La portavoz del Gobierno catalán se hizo eco de unas declaraciones de Borrell en las que afirmó que «gracias a Dios, Zelenski no es un líder que huya escondido en un coche».

El independentismo interpretó estas palabras como un ataque a Puigdemont, obviando que el expresidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich, también huyó del país en coche en 2014 ante las masivas protestas en la calle. «Lo descalifican y hacen avergonzar», dijo Plaja sobre Borrell para añadir que «hacer bromas internas que no solo le hacen gracia a él, sino que ofenden a miles de catalanes».