Aragonès exige más concesiones que sedición y malversación: «No nos conformamos»

El Govern catalán ha advertido este martes al Gobierno que con la derogación del delito de sedición y la posible reforma de la malversación no se acaba la carpeta de la desjudicialización. «No nos conformamos», ha afirmado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, de cara a la siguiente reunión de la mesa de diálogo, que ha situado en las «próximas semanas».

No ha anunciado si será antes o después de que el Congreso aborde las modificaciones en el Código Penal, pero sí ha señalado que será antes de final de año y aunque no ha precisado si participarán el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, sí ha apuntado que la escenificación tiene importancia. El Govern no ha aclarado si la cita, acordada en el último encuentro del mes de julio, será en Barcelona o en Madrid.

La reunión girará en torno a la carpeta de la desjudicialización. El Govern ha presentado este martes la reforma del Código Penal acordado com el Gobierno como un «paso importante», como una «mejora objetiva» que es «fruto» del proceso de negociación puesto en marcha por ambos ejecutivos esta legislatura. «La estrategia de negociación es la mejor» y la «prioritaria» para conseguir avances, según Plaja. La Generalitat celebra las concesiones del Gobierno si bien advierte de que exige más pasos. En este sentido, Plaja ha avisado de que el Gobierno catalán trabaja por la amnistía y la autodeterminación. «No estamos cerca, pero ha habido avances», ha señalado. A su juicio, el PP, por primera vez, tiene razón. «No nos conformamos: trabajaremos por un referéndum y para que no se lleve a la justicia lo que se ha de trabajar en la política», ha asegurado.

El presidente de la Generalitat tiene previsto comparecer en los próximos días en la Cámara catalana para dar cuenta del acuerdo con el Gobierno para reformar el Código Penal. Aragonès está recibiendo fuertes críticas del mundo independentista. «Se ha derogado el delito de sedición, es un paso adelante, un avance, el Código Penal será mejor que el de ahora», ha justificado Plaja.