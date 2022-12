Aragonès se abre a reformar la Constitución para celebrar un referéndum acordado

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no está dispuesto a renunciar a un referéndum sobre la independencia. A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró ayer la puerta de manera contundente a una consulta sobre la autodeterminación, Aragonès ha insistido en que en los próximos meses el Gobierno y el Govern deberán abordar la resolución del conflicto y esta fase pasa a su entender por abrir una negociación en la mesa de diálogo sobre un referéndum para la secesión de Cataluña.

Aragonès no renuncia ni menciona la vía unilateral, pero afirma que no está sobre la mesa en estos momentos, una posición que no es la de Oriol Junqueras, presidente de su partido, que días atrás volvió a rescatarla, si la Moncloa y el Palau de la Generalitat no son capaces de ponerse de acuerdo para celebrar un referéndum. El dirigente republicano ha abierto este viernes en una entrevista en la Ser la puerta a abordar una reforma de la Constitución para buscar un encaje legal al referéndum. «Si el problema es esta reforma, podemos abordarla», ha dicho. Pero a su juicio, de lo que se trata sobre todo en este caso es de voluntad política para entrar en el fondo del conflicto. Primero hay que entrar en cómo resolvemos el conflicto y luego ya buscaremos encaje jurídico, ha señalado. No está el clima político en España, en cualquier caso, para abrir el melón de la reforma constitucional para un referéndum. «En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación. No solo porque no cabe en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino porque además hemos de contribuir con soluciones que superen la fractura», afirmó ayer Sánchez.

Mientras Pedro Sánchez asegura que el 'procés' acabó, Aragonès advierte de que no renunciarán a sus convicciones y que su objetivo político es pactar un referéndum. De ahí no se mueve. Eso sí, también se ha abierto a discutir sobre una reforma del Estatuto, que luego sea votada por los catalanes, tal y como defiende el líder del PSC, Salvador Illa. La segunda fase de la negociación, ha dicho, tras casi dar por concluida la fase de la desjudicialización, es la resolución del conflicto. El president insiste: defiende un referéndum y es su apuesta política. Pero se ha mostrado favorable a «hablar» también de otras opciones, como la que propone Illa. «Intercambiemos posiciones», ha instado al Gobierno. Hay que intentar abrir caminos, ha apuntado, de solución y acuerdos.

Aragonès ha pedido calma y respeto a los dirigentes socialistas, cuando le espetan que no dice la verdad al insistir en la reivindicación de un referéndum. Y ha advertido de que para que ERC se plantee volver a apoyar una investidura de Pedro Sánchez, el diálogo y la negociación sobre la resolución del conflicto tienen que avanzar. Ha valorado, eso sí, los pasos dados por el Gobierno con la reforma del Código Penal. «La derogación del delito de sedición es una gran decisión», ha afirmado. «Es un paso, pero no definitivo: nadie renuncia a lo que es», ha rematado.

Sobre la posibilidad de que el próximo lunes, el Constitucional paralice la tramitación de la reforma del Código Penal, el líder independentista ha asegurado que no lo contempla como opción. Pero si ocurriera, es una «posibilidad que no deberíamos aceptar», ha señalado. «Ni un paso atrás, si hay mayoría, hay que continuar», ha asegurado.