Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actual vivienda de José Luis Ábalos, vandalizada. Efe

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

El conseguidor aporta al tribunal un documento redactado por su secretaria para tratar de probar que se varió el contrato de compraventa tras el supuesto abono en B

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:41

Comenta

Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para comprar un local ... el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia. Un dinero en B supuestamente -siempre según De Aldama- procedente de las comisiones que el exministro ya habría cobrado de los contratos de las mascarillas con la compañía propiedad del propio conseguidor.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Las caídas de Redsys y Amazon en Canarias: colapso en los pagos con tarjeta y múltiples servicios afectados
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  5. 5 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  6. 6 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  7. 7 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  8. 8 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  10. 10 Dulceamor, medio siglo de tradición pastelera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia