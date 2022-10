El PP admite que ya había pactado con el gobierno 20 nombres «intachables» para el CGPJ González Pons alega que no puede haber renovación si no se cierra un paquete global para mejorar la independencia del Poder Judicial y acusa a Sánchez de elegir a Esquerra

El negociador del PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Esteban González Pons, admitió este lunes que, antes de que la negociación con el Gobierno saltara por los aires el pasado jueves a cuenta de la voluntad de Pedro Sánchez de rebajar las penas del delito de sedición para congraciarse con Esquerra, ya habían acordado, como el viernes explicó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los nombres de los 20 nuevos vocales del Consejo.

González Pons reconoció, en una entrevista en Onda Cero, que se trataba de personas «intachables» que cumplían con los criterios de independencia que su partido cree imprescindibles para evitar que la imagen de politización de la justicia se enquiste. Sin embargo, descartó la posibilidad de proceder a su designación -lo que requeriría el apoyo de tres quintos del Congreso y el Senado, solo alcanzables con la participación del primer partido de la oposición- en las condiciones actuales.

El vicesecretario institucional del PP insistió en que, pese a lo afirmado por el Ejecutivo, el pacto en materia judicial que se empezó a negociar hace tres semanas, a raíz de la dimisión del presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no estaba aún cerrado porque aún quedaba, dijo, el «tema principal», que era la fórmula a través de que se le pretendía pedir al nuevo Consejo que, en el plazo de seis meses, elaborara una propuesta para modificar su futuro sistema de elección. «Si en el dictamen no quedaba claro que se trataba de que los jueces fueran elegidos por los jueces nosotros no seguíamos adelante», subrayó.

A pesar de admitir que la renovación del CGPJ no es un acto volitivo sino una obligación constitucional, González Pons argumentó que el hecho de que la propia Comisión Europea haya advertido a España de que debe modificar el modelo de designación de este organismo en la línea defendida por su partido pone al mismo nivel una y otra cuestión. «Nos podemos encontrar en julio con un informe de la Comisión sobre el Estado de derecho en España que equipare la situación de España a la de Polonia y así lo advirtió el comisario de Justicia, Didier Reynders; pues igual merece la pena dejar de jugar con ERC», adujo.

«Las puertas están cerradas pero no con llave. Si el Gobierno renuncia a pactar con Esquerra en lo que afecta al Poder judicial, estamos dispuestos a reanudar la negociación», dice el dirigente popular

El dirigente popular reiteró así la que viene siendo la principal crítica de su partido a Sánchez, al que acusan de haber intentado engañar al PP durante la negociación haciéndole ver que la reforma del delito de sedición que él mismo había prometido a los independentistas no iría adelante. «Estaba jugando a dos barajas. Le hicimos elegir y eligió a Esquerra», denunció.

Acabar con las 'puertas giratorias'

González Pons también se refirió a otros asuntos que habían sido acordados ya con el Gobierno: una reforma del Estatuto fiscal para que no puedan volver a producirse casos como el de Dolores Delgado, que pasó del ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, y otra del ley del poder judicial para acabar con las puertas giratorias entre la justicia y la política. Este último acuerdo -que, según dijo, provocó los reparos de alguno de los ministros procedentes de la judicatura (Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Pilar Llop)- incluía que los jueces que entren en política lo hagan «en excedencia», que no puedan volver a poner sentencias hasta pasados dos años de su regreso a la carrera y que para ocupar su antiguo puesto tengan que someterse a un nuevo concurso.

A la pregunta de si su partido se plantea llevar una proposición con esas reformas a la Cámara baja, replicó con un: «No lo descarte». Sin embargo, dio a entender que, al menos de momento, no es esa su intención. «»Estamos todavía en un momento en el que las puertas están cerradas pero no con llave. Si el Gobierno renuncia a pactar con ERC en lo que afecta al Poder Judicial, estamos dispuestos a reanudarla«.