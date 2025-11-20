Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Efe

Álvaro García Ortiz, el acusador condenado

La sentencia del Supremo contra García Ortiz corona un proceso insólito en la democracia española y remata una carrera trufada de episodios sin precedentes

Lourdes Pérez
Melchor Sáiz-Pardo

Lourdes Pérez y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

«La verdad no se filtra, la verdad se defiende». La campanuda expresión será recordada como el momento culminante -el otro fue la hipérbole del ... novio de Isabel Díaz Ayuso lamentándose de que o se va de España o acaba quitándose la vida- del histórico juicio en el Supremo al fiscal general del Estado rematado hoy con una condena sin parangón en la historia de la justicia democrática española. Fue así, con ese canto a su verdad, la que cinco de los siete magistrados que le juzgaban no se han creído, con la que Álvaro García Ortiz vino a resumir el cariz épico que siempre ha tratado de conferir a lo que hizo y no hizo en aquellas horas entre el 13 y el 14 de marzo de 2024 que se aprestan no solo a inhabilitarle, sino a expulsarle de la carrera fiscal. El acusador trasvestido en acusado siempre reivindicó su inocencia y, también, que su única motivación para dar explicaciones sobre la situación procesal de Alberto González Amador, procesado a su vez por fraude tributario, fue la de combatir un «bulo». A la espera del contenido literal de la sentencia, lo que opina la mayoría de la sala enjuiciadora es que el bulo fue su versión de unos hechos cuyas consecuencias van a marcar una línea roja indeleble en el Estado de Derecho.

