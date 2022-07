Abascal: «Lamento mucho la oposición tan dura que nos han obligado a hacerles»

Ninguna novedad en el cara a cara entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. El líder de Vox y el presidente del Gobierno reprodujeron punto por puntos sus habituales duelos de cada miércoles en las sesiones de control del Gobierno, solo que esta vez dispusieron de más tiempo para lanzarse los reproches de turno.

Abascal comenzó dando por agotado al Gobierno social-comunista, al igual que lleva haciendo desde el minuto siguiente al inicio de la legislatura hace ya dos años y medio. «Lo mejor para España es que se marche», conminó al jefe del Ejecutivo. Por los demás, el presidente de la formación ultraderechista se ajustó a su tradicional discurso, con críticas a la transición ecológica, a la memoria histórica –ley de memoria etarra, bautizó–, a las subvenciones a los agentes sociales, a las leyes de igualdad y de género o a la lucha contra la inmigración ilegal. «Buenas vallas hacen buenos vecinos», zanjó a este respecto a este último asunto. Esta vez sí, Abascal intento dar imagen de víctima en vez de verdugo. «Lamento profundamente la oposición tan dura que nos hemos visto obligados a hacerles», afirmó.

El líder de Vox también tuvo palabras para Núñez Feijóo. No ahorró críticas, aunque en esta ocasión no llegó al punto de catalogar al PP como una «derechita cobarde«. No obstante, tendió la mano a los populares para echar al Gobierno de la Moncloa y «derogar toda la porquería extremista» que ha aprobado la coalición de izquierda.

Sánchez tampoco innovó gran cosa en su réplica. El presidente del Gobierno trató de poner en evidencia la falta de propuesta de Vox, un argumento que incluyó alusiones a la extrema derecha o al trasnochado mensaje del peligro que supone ETA diez años después de su disolución. «La pregunta es: ¿De qué museo han salido ustedes», concluyó el presidente.