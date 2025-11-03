Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Vox, Santiago Abascal. EFE

Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón

«Nosotros somos bastante facilitos de entender», ha afirmado el líder de Vox sobre las condiciones al PP para alcanzar un acuerdo en la Generalitat valenciana

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que no dará a cambio de nada la presidencia de la Generalitat Valenciana al PP. «Nosotros ... somos bastante facilitos de entender. Todo lo que vale en Extremadura vale en la Comunidad Valenciana» ha dicho Abascal, que ha desvelado que Carlos Mazón le ha llamado antes de anunciar su dimisión.

