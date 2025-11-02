Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mazón y Feijóo, en un acto en Alicante en junio. EFE

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero

El líder del PP y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana mientras aumenta la presión sobre Mazón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para ... analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa charla abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez
  2. 2 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  3. 3 Muere una mujer de 79 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife
  4. 4 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  5. 5 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  6. 6 Tras la catástrofe, la UD Las Palmas tiene la obligación de levantarse
  7. 7 La aventura de Wednesday, la tortuga canaria reaparecida en EE.UU. ocho años después
  8. 8 Un joven de 19 años, en estado crítico tras una reyerta en una zona de ocio nocturno de Tenerife
  9. 9 El vértigo de la verdad: Gran Canaria se asoma a la justicia histórica en la Sima de Jinámar
  10. 10 Tapas con Arte: tu paladar tiene una cita con La Isleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente valenciano en el alero