Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabes

Peinado propone mandar al jurado a Gómez, Barrabés y a la asistente por otros cuatro delitos

El juez les cita el próximo lunes para comunicarles que transforma el procedimiento para abocarles a un tribunal popular

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:32

Nuevo golpe de efecto del juez Juan Carlos Peinado. El instructor ha propuesto este jueves que sean juzgados por el procedimiento del jurado Begoña Gómez, ... el empresario de Juan Carlos Barrabés y la asistente de Moncloa Cristina Álvarez por corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.

