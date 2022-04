El Rey tiene un patrimonio personal de 2,5 millones de euros Felipe VI, en un ejercicio de transparencia, desvela que no tiene bienes en el extranjero ni tampoco propiedades inmobiliarias. El Gobierno aprobará este martes un Real Decreto por el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real

Felipe VI ha decidido hacer público su patrimonio. Con el objetivo de contribuir a la regeneración de la vida pública de nuestro país, y en una decisión sin precedentes, el Rey ha desvelado que tiene un patrimonio de 2.573.392,80 euros. Esta cantidad corresponde «a 2.267.942,80 euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad» y 305.450 «en objetos de arte antigüedad y joyas de carácter personal que ha sido objeto de la corriente», ha detallado Zarzuela en un comunicado. El Rey carece de cualquier activo inmobiliario y, además, según fuentes de la Casa Real, no tiene patrimonio en el extranjero. Los depósitos, en cuenta corriente y valores, pertenecen a fondos bancarios de inversión en entidades españolas.

«Desde su proclamación (en junio de 2014) ante las Cortes Generales, el Rey inició el camino de la modernización de la Corona para hacerla merecedora del respeto yla confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus compartamientos», destaca el comunicado hecho público este lunes por Zarzuela, que recuerda que en aquel acto solemne del que en menos de dos meses se cumplirán ocho años Felipe VI afirmó que «hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos imponen, y la ejemplaridad, presida nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos».

El patrimonio de Felipe VI está constituido principalmente por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos de la Casa Real a lo largo de estos últimos 25 años; primero como Príncipe de Asturias a partir 1998 y posteriormente como Rey a partir de 2014. Dichas retribuciones ascienden a la cantidad bruta de 4.275.796.94 euros. «De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de estos 25 años», dice el comunicado. Este año, de la asignación de 8.431.150 euros para la Casa Real, el Rey tiene una retribución de 253.850 euros, un 20% inferior a la que recibía su padre cuando estaba al frente del a Jefatura del Estado.

Fuentes de la Zarzuela informaron de que la decisión del Rey parte de «sus convicciones personales para regenerar la vida pública» siendo una de las medidas que se han adoptado en los últimos años como lo fue, por ejemplo, la retirada del Ducado de Palma a la infanta Cristina por el mal uso del mismo, la renuncia ante notario en abril de 2019 como beneficiario de la Fundación Lucum o el rechazo en marzo de 2020 a la herencia que pudiera corresponderle en su día de su padre, a quien en ese momento retiró su asignación real. Asimismo, desde su llegada al trono, Felipe VI también decidió hacer incompatibles las actividades públicas y privadas de los miembros de la Familia Real, establecer que la representación de la Corona solo se podía hacer por mandato del Gobierno o de la institución, marcar el régimen de retribuciones y regular los regalos.

«Esa demanda de regeneración pública están muy presentes en los millones de personas que afrontan su trabajo cotidiano con esfuerzo y honradez, con vitalidad y generosidad; personas que, a diario, cumplen con sus obligaciones ponen de manifiesto sus valores cívicos y así construyen y definen el futuro de nuestro país», subraya el comunicado de Zarzuela.

Nuevos pasos

La decisión fue previamente dada a conocer al Gobierno y al principal partido de la oposición, al PP, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios, todos menos los portavoces de ERC, JUNTS, la CUP y Bildu. Fuentes de Zarzuela indicaron que esa decisión se tomó porque Carmen Calvo, en su etapa en el Gobierno, ya avanzó que cualquier consideración de reformas de la Corona se abordaría con partidos que reconocen la constitución del 1978.

Poco después del comunicado de Zarzuela, el Gobierno anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto por el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey. Este Real Decreto reforzará la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI.

Si bien el paso dado este lunes por el Rey no será el último en esta dirección -«el proceso de adaptación será constante», insistieron fuentes de Zarzuela-, la Casa Real no cree necesario que la reina Letizia también haga público su patrimonio, pues no recae sobre ella la responsabilidad constitucional de representar al Estado.