La víctima de La Manada rompe su silencio

«Acabo de recibir este escrito, una carta, manifiesto o comunicado que le acaban de dar a mi compañero, el periodista Carlos Garayoa. No he tenido tiempo de leerla entera, pero les puedo asegurar que me ha emocionado como ninguna otra carta que haya recibido», ha comentado Ana Rosa en el programa de Telecinco es miércoles.

Las palabras de la joven llegan en un contexto de protestas e indignación por la sentencia y el auto que deja en libertad condicional a los cinco condenados. «Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado?», se cuestionaba la carta de una mujer a la que hasta ahora no España no había escuchado.