La UCO sostiene que el Gobierno andaluz conocía el sistema de ayudas de los ERE

El investigador ha testificado en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

El agente ha ratificado el atestado elaborado en mayo de 2012 durante la instrucción según el cual la Junta daba las ayudas investigadas con una "total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo" sin solicitud de las ayudas, publicidad ni norma reguladora y otorgadas por el director de trabajo cuando el competente era el consejero.

Todo ello considera que "era conocido" por el Consejo de Gobierno porque así lo manifestaron el ex interventor general Manuel Gómez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y porque los informes del interventor señalando las deficiencias del sistema usado iban dirigidos a los consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda (todos acusados).

También porque participaban en la elaboración de las fichas y modificaciones presupuestarias que afectaban a la partida de las ayudas y que recogían que las mismas eran pagadas por el ente público IFA (luego IDEA) mediante transferencias de financiación que le hacía llegar la Consejería de Empleo, un sistema que el interventor reiteró que era "inadecuado" porque eludía la fiscalización previa.

El investigador de la UCO mantiene que las transferencias de financiación sólo se podían usar para gastos corrientes de IFA y señala que era uno de los problemas "importantes" del sistema porque con su uso "el control se ve eludido" pero no el único sino que "era una acumulación de irregularidades".

El agente ha señalado que el interventor informó de "reiterados incumplimientos" y la "no implementación de medidas" para corregirlos, por lo que a su juicio debería haber elevado un informe de actuación (la alerta de ilegalidad que los acusados dicen que no llegó y por eso no pararon el sistema).

El exinterventor declaró que no hizo ese informe porque no vio menoscabo de fondos públicos pero para el agente de la UCO desde "el punto de vista policial el concepto de menoscabo se da".