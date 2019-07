La rocambolesca negociación de Murcia con Vox complica los pactos autonómicos

El cruce de reproches entre los tres partidos por el resultado negativo de la investidura del presidente de Murcia ha continuado hoy e incluso ha subido de tono, y mientras el partido de extrema derecha ha pedido "respeto" y "palabra" a Ciudadanos, la portavoz parlamentaria de este partido, Inés Arrimadas, les ha recriminados su "sabotaje" y el PP ha puesto de relieve la "inmadurez política" de ambas formaciones.

Entretanto, se han conocido más detalles de las conversaciones a tres previas al debate en el Parlamento de Murcia -que se prolongaron durante cinco horas y que el diputado de Cs Juan Carlos Girauta minimizó hasta el punto de considerarlas un mero "café"- y de los contactos que paralelamente mantuvieron en Madrid los líderes del PP, Pablo Casado, y Vox, Santiago Abascal.

Los dos trataron de salvar la investidura de López Miras en el último minuto, y el PP ofreció a Vox in extremis un decálogo de diez puntos que, sin embargo, no prosperó porque el dirigente de la formación de extrema derecha exigió que Ciudadanos hiciera también explícito su apoyo, lo que no ocurrió.

La guerra de declaraciones opuestas, las filtraciones desde el partido ultraconservador de un "Acuerdo Programático de Gobierno" para Murcia avalado por los tres partidos que la Ejecutiva Nacional de Cs habría vetado y las muestras de desconfianza tienen como telón de fondo el próximo día 10, cuando la Asamblea de Madrid celebrará su debate de investidura.

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, depende de los votos de Cs y Vox, pero con una importante diferencia respecto al caso murciano, ya que necesita del respaldo explícito del partido de Abascal porque si se abstiene el bloque de izquierdas conformado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid sí sumaría una alternativa para elegir a Ángel Gabilondo presidente de la Comunidad Autónoma.

En Murcia bastaba con la abstención de Vox para que el candidato del PP fuera investido presidente y aun así su voto fue negativo; al no haber opción alternativa todavía queda abierta la puerta a otra intentona que podría ser exitosa para el PP antes de repetir las elecciones en la Región.