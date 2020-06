La cuarta parte de España se queda en fase 2 y no completará la desescalada

Algo más de 12 millones de españoles -exactamente el 25,5% de la población del país- se han quedado varados en la fase 2 del denominado ‘plan de transición al nueva normalidad’. La Comunidad de Madrid al completo, el área metropolitana de Barcelona, la provincia de Lleida, las comarcas catalanas del Garraf y Alt Penedés y las provincias castellano leonesas de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria no han progresado hoy de escalón, según ha informado Sanidad.

Estos territorios no han suspendido este viernes el examen. Directamente han rechazado por prudencia y el miedo a posibles rebrotes presentarse al escrutinio semanal de Sanidad de este viernes, por lo que nunca pisarán la fase 3. O lo que es lo mismo no completarán el programa de desescalada porque el siguiente examen sería para progresar de escalón el lunes 22 de junio, pero la última prórroga del estado de alarma expira a las 00.00 del día 21, momento en el que el que acabarán las restricciones de movilidad en todo el territorio nacional y, de facto, el plan de desescalada desaparecerá. No obstante, la Comunidad de Madrid aprobó que el viernes de la semana que vienen sí que pedirá ese paso al último estadío de la desescalada, aunque se aprobado no tendrá más que un efecto simbólico.

Los territorios que sí han obtenido hoy el visto bueno del departamento que dirige Salvador Illa para entrar en esa fase 3 son todos los que lo han solicitado. A saber, el resto de las provincias de Castilla y León (Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora), la totalidad de la Comunidad Valenciana, las provincias castellano-manchegas de Toledo, Albacete y Ciudad Real, las regiones sanitarias de Catalunya Central y Girona y la ciudad autónoma de Ceuta. En total, son unos 10 millones de personas las que hoy han llegado al umbral de la nueva normalidad.