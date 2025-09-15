El juez del Supremo contesta a Cerdán que es «evidente» que no investiga a otros aforados

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la batería de diligencias que reclamó la semana pasada la defensa de Santos Cerdán, el exsecretario ... de Organización del PSOE que permanece en prisión preventiva desde finales de junio. Entre ellas, la petición para que la Guardia Civil informase si estaba investigando a otros aforados en esta causa, además del diputado José Luis Ábalos, o la testifical de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que elaboraron el informe incriminatorio sobre Cerdán del pasado 5 de junio.

Del mismo modo, el instructor considera «inútil» para el esclarecimiento de los hechos no solo las declaraciones de estos guardias civiles, entre ellos el jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación policial, sino del comandante del mismo cuerpo Rubén Villalba, su superior o los funcionarios que hubieran trabajado bajo sus órdenes en el Servicio de Información de la Guardia Civil.

La defensa de Cerdán consideró que, según se desprende de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el 'caso Koldo', Villalba fue el encargado de entregar teléfonos móviles seguros al que fuera asesor ministerial de Ábalos y al presunto «conseguidor» de la trama, el empresario Víctor de Aldama, quienes serían colaboradores de la Guardia Civil. Unas terminales, sobre todo en el primer caso, que están detrás de las grabaciones subrepticias que se hicieron tanto a Ábalos como a Cerdán, entre otros, y que sirvieron para imputar y mandar a prisión al que fuera número tres del PSOE por riesgo de destrucción de pruebas.

Pues, el juez tampoco ha accedido a citar al comandante para aclarar el extremo de los teléfonos móviles, pese a que está imputado en el procedimiento que se sigue la Audiencia por colaborar presuntamente con la trama.