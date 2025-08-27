Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', irrumpe en la rueda de prensa de la exmilitante del PSOE Leire Díez, en junio pasado. EFE

El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

Una asociación profesional de guardias civiles acusa a la exmilitante del PSOE de presunto cohecho y tráfico de influencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:06

El juzgado de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha recibido otra denuncia remitida inicialmente a otro órgano por delitos ... de cohecho y tráfico de influencias. En este caso, el escrito fue presentado por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). El colectivo considera que Díez tenía como «objetivo claro» obtener información comprometedora contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que dirige como policía judicial causas como las dirigidas contra el fiscal general del Estado o el 'caso Cerdán', y que lo hacía presuntamente «actuando en nombre de cargos del PSOE».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  2. 2 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  3. 3 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  4. 4 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  5. 5 El tráfico marítimo entre islas, el gran vencedor tras hacerse Baleària con la Naviera Armas
  6. 6 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  7. 7 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  8. 8

    La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena
  9. 9 UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria: La capital cultural está cogiendo polvo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO