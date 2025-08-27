Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Leire Díez compareceante los medios el pasado junio. Efe

El PP inicia el curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Diez

La supuesta fontanera del PSOE está citada para el 8 de septiembre en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:07

El PP iniciará el curso político enfocado de nuevo en la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y al PSOE y reactivará la 'comisión Koldo' ... en el Senado con la comparecencia el próximo 8 de septiembre de Leire Díez, la supuesta fontanera socialista.

