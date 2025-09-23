Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
El muñeco apaleado de Pedro Sánchez junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz. EFE

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juzgado cita a los investigados el próximo 9 de octubre por presuntas amenazas tras la decisión de la Audiencia de Madrid de reabrir la causa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:24

Un juez de Madrid ha citado como investigados el próximo 9 de octubre a los seis denunciados por la Policía como presuntos autores del apaleamiento ... de un muñeco que simulaba ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una concentración ultra en las proximidades de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, el 31 de diciembre de 2023.

