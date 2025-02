El juez acepta copiar los móviles de Errejón y Mouliaá pero solo para analizar sus conversaciones

El juez de Madrid que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá ha tomado una serie ... de decisiones sobre la petición de diligencias llevada a cabo por las partes. Tras el polémico interrogatorio a la denunciante, que está siendo revisado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el instructor Adolfo Carretero continúa con la causa y ha resuelto tres solicitudes.

En primer lugar, ha descartado utilizar como prueba el procedimiento por malos tratos y agresión sexual abierto en su día contra el exmarido de Mouliaá, y que fue archivado. También ha rechazado que se aporten a la causa los informes psicológicos y psiquiátricos de la denunciante desde 2022 hasta la fecha, negando igualmente el clonado de los terminales de las partes. El instructor aclara en su resolución que la prueba admitida del análisis de los teléfonos debe limitarse «única y exclusivamente a las conversaciones» mantenidas entre Errejón y Mouliaá, sin que pueda aportarse ningún dato adicional.

En lo relativo a la causa contra el exmarido de Mouliaá, prueba que fue solicitada por la abogada de Errejón, el juez da la razón a la actriz y al letrado de la acusación popular Jorge Piedrafita, representante de la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada, y concluye que esa causa es «posterior a los hechos», señalando que su aportación podría «afectar a la intimidad de terceras personas ajenas al procedimiento». «No sucede lo mismo con las noticias de prensa porque son públicas y aunque no constituyan prueba en sentido estricto pueden aclarar indicios de otras pruebas o completarlos», explica el juez.

Informes médicos y pantallazos

El magistrado también respalda la petición de Errejón de no proceder al volcado de su móvil, asegurando que se trata de una medida desproporcionada. Es por eso que el instructor acota esta diligencia, referida únicamente a las conversaciones entre el exdirigente y la denunciante. Por último, y en relación de los informes médicos de Mouliaá, explica que la aportación de los mismos a la causa podrían «revelar aspectos de su vida u otras patologías que no guarden relación con los hechos», por lo que no procede que se usen como prueba.

En otra resolución, el magistrado encomienda a la Unidad Central de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Nacional que certifique «la autenticidad de los pantallazos de las conversaciones aportadas por la defensa entre Errejón y Mouliaá, «así como de la denunciante con los testigos directos o de referencia por los distintos canales para certificar su contenido y autenticidad».

Por otro lado, el instructor solicita que se estudie «la posibilidad de recuperar las conversaciones borradas en las distintas herramientas de comunicación, y de poder ser recuperadas se certifique el contenido de las mismas», en referencia a la posibilidad de que Mouliaá eliminara conversaciones de su teléfono móvil. Asimismo, pide que «se analice la veracidad e integridad todos los pantallazos de la red social X (antes Twitter) que han sido aportados por la defensa».