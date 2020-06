Investigan al líder andaluz de Vox por fraude

Serrano ya explicó en su momento que se había desvinculado de la empresa Bio Wood Niebla SL al poco de constituirse por discrepancias con el otro socio. Fuentes judiciales confirman que la investigación llevada a cabo permitió confirmar que la empresa recibió en 2016 una ayuda del Ministerio de Industria por importe de 2,48 millones de euros a devolver en 10 años. La entidad, a cambio, debía aportar un capital social acorde al proyecto a realizar y con los fondos a recibir. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que eso no ocurrió.

Así, la sociedad se constituido con aportaciones no dinerarias de los socios, como maquinaria, que se aseguraba en propiedad, cuando eso «indiciariamente no se ajustaba a la verdad». De la misma manera, tampoco se ha podido confirmar la realización del proyecto, orientado a la fabricación de pellets o material biocombustible y que llegó a suscribir con el Ayuntamiento de Niebla (Huelva) un acuerdo para la cesión de un terreno por 30 años para la instalación de la fábrica, que no existe. «En el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de peleas en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda», informa la Fiscalía.

Según denunció el pasado mes de noviembre la asociación Facua Consumidores en Acción, en agosto de 2018 se cumplió el plazo dado por el Ministerio en el pliego de concesiones para justificar la ayuda pública. Pero la sociedad no aportó la documentación necesaria, por lo que se inició un expediente de reintegro del préstamo que venció en junio de 2019 sin que se tuvieran noticias de la empresa. La Agencia Tributaria, a quién pasó la reclamación de Industria, tampoco ha podido reintegrar el dinero concedido.

Ante estos datos, la Fiscalía entiende que hay indicios para que la Fiscalía Superior se haga caso de la investigación, al ser Serrano aforado. Asimismo, entiende que al estar implicadas otras personas, la investigación final debe recaer en un mismo tribunal para «evitar sentencias contradictorias», por lo que el caso se vería en su totalidad en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según el ministerio público, tras abrirse la denuncia Serrano compareció y declaró voluntariamente ante la Fiscalía Provincial. Apartado ya del liderazgo de Vox Andalucía tras sus polémicas palabras sobre la sentencia de La Manada, el diputado de la formación ultraderechista ya explicó entonces que dejó el cargo de administrador solidario de la empresa en octubre de 2017, un año después de su constitución. Alegó falta de confianza en su socio, a quien endosó toda la responsabilidad de la adquisición de la maquinaria y la gestión de la ayuda pública recibida, y atribuyó su vinculación con la investigación a un intento de «desprestigiar su figura».