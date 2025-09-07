Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
'La operación Pedro Sánchez' comenzó en julio de 2014 y quedó plasmada en una nota informativa en noviembre siguiente. R. C.

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La Fiscalía analiza la denuncia sobre el «dispositivo ilegal» puesto en marcha en 2014 contra el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:08

La investigación parapolicial puesta en marcha en julio de 2014 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia directa y sus allegados políticos incluyó ... seguimientos personales, revisión del patrimonio y de la actividad laboral, búsqueda en bases de datos reservadas, conocimiento de su relación con las distintas familias del PSOE e, incluso, un análisis de la personalidad del entonces secretario general del partido y candidato a la presidencia del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC
  5. 5 La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad
  6. 6 Los bomberos denunciarán en los tribunales sus condiciones laborales
  7. 7 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9

    Día para el sexo oral
  10. 10 Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales