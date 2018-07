Iniciado el traslado a Cataluña de seis presos del ‘procés’

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press, en este furgón viajan ya rumbo a Cataluña los presos varones que este lunes fueron reunidos en Valdemoro ante el inminente traslado: el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Por su parte, las dos mujeres en prisión preventiva por su participación en el procés, Dolors Bassa y Carmen Forcadell, estaban a la misma hora pendientes de su correspondiente traslado a Cataluña desde el centro penitenciario de Alcalá Meco, también en Madrid.

Fuentes penitenciarias no oficiales han explicado este lunes por la tarde que el protocolo ordinario de traslados, como el aplicado en este caso, contempla que los presos masculinos sean agrupados en la prisión de Valdemoro antes del traslado, así como prevé también para las mujeres que en el caso de conducciones a Cataluña, se haga escala en la cárcel zaragozana de Zuera, donde todos pasarían la noche. No obstante este extremo no ha sido confirmado.

Además de los mencionados, serán trasladados a Cataluña los excosellers Joaquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull, también en prisión provisional en Madrid, que están pendientes de que el Tribunal Supremo responda a su solicitud de ingresar en centros penitenciarios más cercanos a sus lugares habituales de residencia.