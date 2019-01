Iglesias rompe con Errejón y anuncia que Podemos competirá contra él

Así se ha pronunciado Iglesias en un mensaje en las redes sociales, recogido por Europa Press, en el que no anuncia la expulsión de Errejón de Podemos, pero sí le sitúa fuera, tras lo que califica de «maniobra» que le «avergüenza», por haber ideado una nueva candidatura al margen del partido.

El líder ‘morado’, que dejó a finales de diciembre la primera línea política para disfrutar de su baja de paternidad, ha hecho un paréntesis en su retiro temporal para tomar las riendas de la gestión de la que es una de las mayores crisis por las que ha atravesado Podemos desde su nacimiento hace justo cinco años.

Iglesias confiesa en su escrito sentirse «tocado» y «triste» por la decisión de Errejón de iniciar un «nuevo proyecto político personal» junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y lamenta además que se lo hayan ocultado.

Y aunque señala que Podemos no competirá contra Carmena en las municipales para revalidar el Ayuntamiento de Madrid, aunque ésta no les integre, ha avisado de que, «con todo el respeto, Íñigo no es Manuela».

«En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente», ha defendido.

En esta línea, fuentes del partido morado consultadas por Europa Press han explicado que la dirección no va a tomar la decisión de expulsarle, pero sí esperan «que sea coherente con la decisión personal que ha tomado».

