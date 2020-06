Iglesias: «Habrá presupuestos, no hay plan B»

–No, el PP denostó la medida pero se ha dado cuenta de que no tenía razón, de que era una medida justa y que su propio electorado no le iba a perdonar votar contra una medida que necesita mucha gente. El ingreso mínimo vital va dirigido a todo el que lo necesite, independientemente de lo que haya votado.

–Cada vez que alguien cuestiona los avances sociales. ¿Qué es la libertad si no llegas a fin de mes o si no tienes una escuela pública cerca de casa, si tienes un cáncer y no tienes los mejores tratamientos? Todo eso son avances democráticos, eso tiene enemigos, los que no están de acuerdo en que los privilegios se conviertan en derechos.

–A los que esperaban que el Gobierno no funcionara les ha sorprendido ver todo lo que hemos hecho, no solo ante la crisis, sino a la hora de cumplir su programa. El miércoles obtuvimos con una mayoría espectacular la aprobación del ingreso mínimo vital.

«Algunas actitudes de la derecha no casan con un estilo democrático»

–Hoy se puede afirmar que todos los demócratas en Europa somos keynesianos y que existe el consenso de que de esta crisis hay que salir como de la de 1929 o como en el periodo de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que toca ahora? Lo contrario de lo que se hizo tras la crisis de 2008, apostar por la inversión social. Cuando hablamos del ingreso mínimo vital no solo hablamos de moral, también de eficiencia económica. Ese dinero va al consumo, no va a una cuenta en Suiza .

–Somos partidos distintos con opiniones diferentes, pero no es opinable que en España quien comete un delito tiene que rendir cuentas. No hay patente de corso para delinquir.

«Podemos no va a aceptar recortes del gasto social para reducir el déficit»

«No va a ser sencillo, pero habrá Presupuestos con las fuerzas que apoyaron la investidura »

–¿Qué pasará si no hay Presupuestos?

–Habrá Presupuestos.

–¿No hay ‘plan B’?

–Habrá Presupuestos.

–La tercera Asamblea Ciudadana de Podemos ha eliminado el límite de mandatos y suprimido el sueldo mínimo para sus cargos. ¿Ya se ha convertido en un partido tradicional?

–Hay elementos de los partidos tradicionales que no hay que despreciar. Me gustaría que Podemos tuviera una implantación territorial como la de PP y PSOE, que tienen muchos más años que nosotros, y por eso la clave de esta Asamblea Ciudadana ha sido dar más poder a los círculos. Hay cosas en la que seguimos siendo distintos, seguimos donando parte de nuestro salario y ahora vamos a donar más que antes. Llevo en política activa menos tiempo que Pedro Sánchez, Santiago Abascal o Inés Arrimadas y volveré a dar clases porque para mí la política no es una profesión. Pero claro, Podemos ha superado una fase de adolescencia que se nos notaba y que nos hizo mucho daño como fuerza política.

–Si se agota esta legislatura ¿se mantendrá como líder de Podemos para la siguiente?

–Depende. Estaré disponible para lo que quieran los militantes. Pero ahora toca gobernar, luego ya veremos.

–¿Qué ha sentido con los escraches en su casa?

–Han durado casi cuatro semanas. Eso no lo ha vivido ningún representante público en nuestro país. A la política hay que venir llorado de casa y tengo que asumir que estoy sometido a la crítica; no me voy a quejar de nada, aunque me llama la atención. Uno sabe a lo que viene cuando se mete en política.

–¿Por qué ha pasado del tono beligerante y enfadado en la oposición a un discurso más calmado en el Gobierno?

–Las cosas se explican mejor con calma y he aprendido que la pedagogía y la templanza funcionan mucho mejor, evitan los errores. Eso puede ser representativo de una etapa de madurez de nuestra formación política. He aprendido que no hace falta enfadarse para explicar las cosas, incluso para decir las verdades más duras no hace falta levantar la voz.